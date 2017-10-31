Лавров считает, что США намерены оккупировать Донбас

MIGnews.com.ua

Министр иностранных дел Российской федерации Сергей Лавров утверждает, что заявления США о миротворцах на Донбассе противоречат минским переговорам, пишет Интерфакс-Украина .

"Я очень надеюсь, что заявления господина Волкера (спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, - ред.), которые прямо противоречат тому, что делают Германия, Франция, Россия и Украина в нормандском формате, не помешают подготовке этой дорожной карты (по урегулированию)", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем Лавров подчеркнул, что заявления американского дипломата о миротворцах являются заявлениями об оккупации Донбасса.

"Господин Волкер заявил, что, во-первых, нужно, чтобы миротворцы оккупировали (он употребил другое слово, но смысл его "оккупировали") весь Донбасс, взяли его в кольцо, и только потом США поддержат действия президента Петра Порошенко по выполнению всех его обязательств. Нам абсолютно очевидно, что, как только оккупационные силы займут весь Донбасс, Порошенко пальцем не пошевелит, чтобы что-либо из того, что он обещал, сделать", - отметил Лавров.