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Лавров считает, что США намерены оккупировать Донбас
31.10.2017 12:59

Лавров считает, что США намерены оккупировать Донбас

Министр иностранных дел Российской федерации Сергей Лавров утверждает, что заявления США о миротворцах на Донбассе противоречат минским переговорам, пишет Интерфакс-Украина.

"Я очень надеюсь, что заявления господина Волкера (спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, - ред.), которые прямо противоречат тому, что делают Германия, Франция, Россия и Украина в нормандском формате, не помешают подготовке этой дорожной карты (по урегулированию)", - заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Вместе с тем Лавров подчеркнул, что заявления американского дипломата о миротворцах являются заявлениями об оккупации Донбасса.

"Господин Волкер заявил, что, во-первых, нужно, чтобы миротворцы оккупировали (он употребил другое слово, но смысл его "оккупировали") весь Донбасс, взяли его в кольцо, и только потом США поддержат действия президента Петра Порошенко по выполнению всех его обязательств. Нам абсолютно очевидно, что, как только оккупационные силы займут весь Донбасс, Порошенко пальцем не пошевелит, чтобы что-либо из того, что он обещал, сделать", - отметил Лавров.

Как сообщал MIGnews.com.ua, специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что для начала работы миротворческой миссии ООН на Донбассе Россия должна вывести оттуда свои войска.

Теги материала: Сергей Лавров, Донбасс, миротворцы, США, оккупация
Новости СМИ2
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