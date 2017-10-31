Столтенберг: Нам нужно ответить на угрозу КНДР

Мировое сообщество должно ответить на угрозу со стороны Северной Кореи. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североалтантического альянса Йенс Столтенберг, пишет Deutsche Welle.
По словам генсека НАТО, власти КНДР должны отказаться от своей ядерной программы, в то время, как все страны обязаны выполнить требование Совета безопасности ООН о северокорейских санкциях для решения проблемы КНДР.
Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил перед началом своего визита в Японию, что северокорейские ракеты способны достичь Европы, поэтому под угрозой поражения находятся страны НАТО.
Как сообщал MIGnews.com.ua, глава Пентагона Джеймс Мэттис в очередной раз пригрозил Северной Корее "мощным военным ответом", в случае, если те все же применят ядерное вооружение.