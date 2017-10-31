Столтенберг: Нам нужно ответить на угрозу КНДР

MIGnews.com.ua

Мировое сообщество должно ответить на угрозу со стороны Северной Кореи. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североалтантического альянса Йенс Столтенберг, пишет Deutsche Welle .

По словам генсека НАТО, власти КНДР должны отказаться от своей ядерной программы, в то время, как все страны обязаны выполнить требование Совета безопасности ООН о северокорейских санкциях для решения проблемы КНДР.

Напомним, ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил перед началом своего визита в Японию, что северокорейские ракеты способны достичь Европы , поэтому под угрозой поражения находятся страны НАТО.