У жительницы Китая вырос зуб в неожиданном месте

MIGnews.com.ua

Жительнице китайского городка Чанша, провинции Хунань, возрастом 57 лет врачи осуществили удаление зуба, который вырос в носу, передает Daily Mail.

По информации издания, женщина на протяжении нескольких лет страдала от заложенности и кровотечения из носа, подозревая, что болеет хроническим ринитом.

Истинную причину кровотечений удалось выяснить экспертам отоларингического отделения государственной больницы в провинции Хунань. Врачи заметили, что в носу у китаянки находится инородное тело, предположив, что в нос попал маленький камень.

Но во время проведения операции отоларингологи поняли, что в полости носа у женщины вырос зуб, после удаления которого остановилось и кровотечение и пропало ощущение заложенности носа.