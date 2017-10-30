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У жительницы Китая вырос зуб в неожиданном месте
30.10.2017 20:12

У жительницы Китая вырос зуб в неожиданном месте  Фоторепортаж

Жительнице китайского городка Чанша, провинции Хунань, возрастом 57 лет врачи осуществили удаление зуба, который вырос в носу, передает Daily Mail.

По информации издания, женщина на протяжении нескольких лет страдала от заложенности и кровотечения из носа, подозревая, что болеет хроническим ринитом.

Истинную причину кровотечений удалось выяснить экспертам отоларингического отделения государственной больницы в провинции Хунань. Врачи заметили, что в носу у китаянки находится инородное тело, предположив, что в нос попал маленький камень.

Но во время проведения операции отоларингологи поняли, что в полости носа у женщины вырос зуб, после удаления которого остановилось и кровотечение и пропало ощущение заложенности носа.

Как сообщал MIGnews.com.uа, мужчина-трансгендер родил естественным образом здорового ребенка - мальчика. Мужчина, который родил ребенка, Тристан Риз, родился женщиной, однако еще десять лет назад начал специально принимать тестостерон. 

Теги материала: Зубко, стоматолог, врач, врачи, операция, Китай
Новости СМИ2
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