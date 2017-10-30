Парламент Каталонии согласился на свой роспуск

MIGnews.com.ua

В Каталонии парламент, который накануне распустило правительство Испании, признал это решение, сообщают РИА Новости .

По полученным данным, каталонские парламентарии прекратили работу до проведения досрочных выборов.

В Мадриде уже отреагировали на данное решение каталонского парламента, и выразили надежду, что досрочные выборы позволят "восстановить правовое государство".

Стоит отметить, что спикер парламента Каталонии Карме Форкадель, которая была сторонницей независимости региона, официально сохраняет свою должность до проведения досрочного голосования 21 декабря.