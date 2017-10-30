Генпрокурор Испании подал в суд на бывших руководителей Каталонии

MIGnews.com.ua

Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса направил в Национальный и Верховный суды два иска против политиков, которые несут ответственность за провозглашение независимости Каталонии, пишет El Pais .

Стоит отметить, что каталонских политиков обвиняют в организации мятежа, восстании против правительства, хищении государственных средств и других преступлениях. Одним из обвиняемых является бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон, которого официальный Мадридом отстранил от исполнения обязанностей. Также в совершении всех этих преступлений обвиняют членов правительства и регионального парламента, поскольку они обеспечивали проведение референдума.

По полученным данным, испанский генпрокурор требует немедленно допросить политиков. В случае их неявки в суд Маса требует для них ареста.