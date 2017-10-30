В Испании заявили о готовности финансово помочь Украине

MIGnews.com.ua

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил о поддержке евроинтеграционных устремлений Украины, пишет Интерфакс-Украина .

По полученным данным, испанские власти готовы помогать Киеву в проведении необходимых реформ и развитии экономики страны.

"Мы не только друзья, мы - союзники. Союзники в нашем европейском проекте. И мы искренне поддерживаем движение Украины в Европу", - заявил Дастис.

При этом он выразил поддержку украинским реформам: "У нас был такой опыт, и знаем, что в короткой перспективе это бывает сложно, но на более долгосрочной перспективе они являются необходимыми и продуктивными. И всецело поддерживаем Украину на этом пути".

Кроме того Дастис сообщил о намерении Испании сделать взнос в развитие экономики Украины, а также социальной сферы.

Глава испанского внешнеполитического ведомства также заверил, что официальный Мадрид поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.