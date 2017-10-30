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В Испании заявили о готовности финансово помочь Украине
30.10.2017 13:59

В Испании заявили о готовности финансово помочь Украине

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил о поддержке евроинтеграционных устремлений Украины, пишет Интерфакс-Украина.

По полученным данным, испанские власти готовы помогать Киеву в проведении необходимых реформ и развитии экономики страны.

"Мы не только друзья, мы - союзники. Союзники в нашем европейском проекте. И мы искренне поддерживаем движение Украины в Европу", - заявил Дастис.

При этом он выразил поддержку украинским реформам: "У нас был такой опыт, и знаем, что в короткой перспективе это бывает сложно, но на более долгосрочной перспективе они являются необходимыми и продуктивными. И всецело поддерживаем Украину на этом пути".

Кроме того Дастис сообщил о намерении Испании сделать взнос в развитие экономики Украины, а также социальной сферы.

Глава испанского внешнеполитического ведомства также заверил, что официальный Мадрид поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа, министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что между событиями, происходящими на востоке Украины и в испанской Каталонии нет никаких параллелей.

Теги материала: Испания, МИД, Украина, поддержка
Новости СМИ2
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