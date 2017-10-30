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В Испании допускают возможность участия Пучдемона в выборах
30.10.2017 11:19

В Испании допускают возможность участия Пучдемона в выборах

Отстраненный лидер Каталонии Карлес Пучдемон может участвовать в выборах в декабре. Такое заявление сделал министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис, пишет ВВС.

По словам главы испанского внешнеполитического ведомства, если Пучдемон не окажется за решеткой, то он сможет участвовать в выборах.

"Мы не забираем автономию от Каталонии, мы просто восстанавливаем ее", - заявил Дастис.

Вместе с тем сообщается, что каталонским министрам разрешили войти в свои кабинеты и забрать оттуда вещи.

Кроме того, местной полиции Каталонии приказали изъять портреты бывших членов правительства Карлеса Пучдемона во всех полицейских участках и официальных зданиях. А ранее были отозваны службы эскорта каталонских министров.

Стоит отметить, что каталонская полиция до сих пор защищает Карлеса Пучдемона и бывшего главу правительства Каталонии Артура Маса.

Как сообщал MIGnews.com.uа, председатель Европарламента Антонио Таяни исключил возможность признания независимости Каталонии кем-либо из членов ЕС.

Теги материала: Испания, Каталония, МИД, выборы
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