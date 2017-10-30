ФБР подозревает Манафорта в отмывании денег для Януковича

MIGnews.com.ua

В США Федеральное бюро расследований подозревает главу избирательного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта в отмывании денег для правительства Украины времен Виктора Януковича, пишет BuzzFeed .

По полученным данным, сотрудники ФБР начали изучать крупные денежные переводы, которые поступали на счета в США от офшорных компаний Манафорта. В частности, в течение 2012-2013 годов в США перевели около 3 миллионов долларов посредством 13 переводов. Большая часть денег в итоге оказалась на счетах строительных фирм, хедж-фондов и даже автосалона.

В связи с этим было замечено необычное поведение пяти оффшорных компаний, к которым имеет отношение Манафорт - Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. и тремя другими. Денежные переводы происходили без какого-либо объяснения. Операции по переводу средств проводились в офшорных зонах - Кипр, Карибское государство Сент-Винсент и Гренадины.