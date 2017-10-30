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ФБР подозревает Манафорта в отмывании денег для Януковича
30.10.2017 10:53

ФБР подозревает Манафорта в отмывании денег для Януковича

В США Федеральное бюро расследований подозревает главу избирательного штаба президента Дональда Трампа Пола Манафорта в отмывании денег для правительства Украины времен Виктора Януковича, пишет BuzzFeed.

По полученным данным, сотрудники ФБР начали изучать крупные денежные переводы, которые поступали на счета в США от офшорных компаний Манафорта. В частности, в течение 2012-2013 годов в США перевели около 3 миллионов долларов посредством 13 переводов. Большая часть денег в итоге оказалась на счетах строительных фирм, хедж-фондов и даже автосалона.

В связи с этим было замечено необычное поведение пяти оффшорных компаний, к которым имеет отношение Манафорт - Global Endeavor Inc., Lucicle Consultants Ltd. и тремя другими. Денежные переводы происходили без какого-либо объяснения. Операции по переводу средств проводились в офшорных зонах - Кипр, Карибское государство Сент-Винсент и Гренадины.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, в 2012-2013 годах бывший глава предвыборного штаба президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Пол Манафорт получил от "Партии регионов" 17 миллионов долларов.

Теги материала: ФБР, расследование, США, денежные переводы
Новости СМИ2
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