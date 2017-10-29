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Президент Курдистана уходит в отставку
29.10.2017 10:59

Президент Курдистана уходит в отставку

В воскресенье, 29 октября, президент Иракского Курдистана Масуд Барзани объявил об отставке, сообщает DW. 

"Барзани с 1 ноября покинет свой пост. Его письменное обращение в парламент должны рассмотреть сегодня, 29 октября 2017 года", - говорится в сообщении.

Сообщается, что глава иракских курдов планирует вскоре покинуть свой пост. Накануне представитель правительства курдской автономии сообщил, что президент не намерен оставаться в должности после 1 ноября 2017 года. Отмечается, что Барзани направил соответствующее письменное обращение в парламент автономии с просьбой об отставке.

Его должны зачитать во время заседания регионального парламента. Так, полномочия президента разделят правительство, парламент и органы юстиции Иракского Курдистана. Ранее были перенесены запланированные на 1 ноября выборы президента курдской автономии.

Отказ главы от полномочий произошел вскоре после того, как курды потеряли контроль над богатой нефтью и газом иракской провинцией Киркук. Эту провинцию курды контролировали с лета 2014 года. Барзани бессменно руководил регионом с 2005 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, скончался курдский лидер, бывший президент Ирака Джаляль Талабани.

Теги материала: Курдистан, президент, отставка, Ирак
Новости СМИ2
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