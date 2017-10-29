Представитель Европарламента сообщил, что ЕС не поддержит независимость Каталонии

MIGnews.com.ua

Председатель Европарламента Антонио Таяни исключил возможность признания независимости Каталонии кем-либо из членов ЕС, передает Associated Press.

Он заявил, что "никто никогда" не признает регион, который объявил о своем отделении от Испании, самостоятельным государством. Он также назвал прошедший в Каталонии референдум незаконным и выразил надежду на скорое восстановление верховенства права.

Таяни также сказал, что ЕС не будет посредником в этом конфликте, поскольку он является внутренним делом Испании.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в столице Испании Мадриде тысячи человек вышли на улицы города, чтобы выразить поддержку единству страны.

Демонстранты выкрикивали лозунги "Испания едина", "За переворот - в тюрьму", выражали поддержку действиям правительства в противостоянии с властями Каталонии. Премьер-министра страны призывали его "не быть слабым".