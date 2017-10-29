В КНДР прошли учебные эвакуации с целью подготовить население к войне

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 29 октября в Северной Корее прошли учебные эвакуации с целью "подготовки к войне", сообщает Daily Mail.

Известно, что учения провели в некрупных городах и поселках. В Пхеньяне эвакуаций не проводилось. Кроме того, в рамках учений было отработано затемнение - отключение света в городах в ночное время для того, чтобы не привлекать авиацию противника.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис считает, что Северная Корея создает ядерный арсенал для того, чтобы угрожать другим катастрофой.