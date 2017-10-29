В КНДР прошли учебные эвакуации с целью подготовить население к войне

В воскресенье, 29 октября в Северной Корее прошли учебные эвакуации с целью "подготовки к войне", сообщает Daily Mail.
Известно, что учения провели в некрупных городах и поселках. В Пхеньяне эвакуаций не проводилось. Кроме того, в рамках учений было отработано затемнение - отключение света в городах в ночное время для того, чтобы не привлекать авиацию противника.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис считает, что Северная Корея создает ядерный арсенал для того, чтобы угрожать другим катастрофой.
При этом он подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа хочет решить конфликт с КНДР дипломатическим путем. Однако Мэттис утверждает, что в случае необходимости Америка готова принять военные меры, если КНДР будет продолжать разработку ракет с ядерной боеголовкой, которые потенциально могут поразить США.