Forbes определил самых богатых людей планеты

MIGnews.com.ua

Популярный американский журнал Forbes назвал богатейших людей планеты, разместив на первую строчку рейтинга основателя ритейлера Amazon Джеффа Безоса. Известно, что его состояние оценивается в 93,1 миллиарда долларов.

На втором месте рейтинга расположился основатель Microsoft Билл Гейтс, его состояние оказалось меньше Безоса на 3,2 млрд долларов. На третьем месте с состоянием 80,6 млрд долларов расположился американский инвестор Уоррен Баффет.

На четвертой строчке оказался владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием 77,9 млрд. А замыкает пятерку лидеров создатель Facebook Марк Цукерберг, капитал которого оценили в 73,8 миллиарда долларов.