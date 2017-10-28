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Forbes определил самых богатых людей планеты
28.10.2017 21:31

Forbes определил самых богатых людей планеты

Популярный американский журнал Forbes назвал богатейших людей планеты, разместив на первую строчку рейтинга основателя ритейлера Amazon Джеффа Безоса. Известно, что его состояние оценивается в 93,1 миллиарда долларов.

На втором месте рейтинга расположился основатель Microsoft Билл Гейтс, его состояние оказалось меньше Безоса на 3,2 млрд долларов. На третьем месте с состоянием 80,6 млрд  долларов расположился американский инвестор Уоррен Баффет.

На четвертой строчке оказался владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием 77,9 млрд. А замыкает пятерку лидеров создатель Facebook Марк Цукерберг, капитал которого оценили в 73,8 миллиарда долларов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, популярный американский журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд Европы 2017 года.

 

Теги материала: планета, деньги, Forbes, рейтинг
Новости СМИ2
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