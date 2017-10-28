Тысячи испанцев протестуют против независимости Каталонии

MIGnews.com.ua

В субботу, 28 октября, в столице Испании Мадриде тысячи человек вышли на улицы города, чтобы выразить поддержку единству страны, сообщает испанская газета El Mundo .

Демонстранты выкрикивали лозунги "Испания едина", "За переворот - в тюрьму", выражали поддержку действиям правительства в противостоянии с властями Каталонии. Премьер-министра страны призывали его "не быть слабым".

"Статьи 155, одобренной вчера сенатом недостаточно. Нужно, чтобы предатели отвечали за свои поступки, мы требуем тюрьмы для организаторов переворота" - заявил один из организаторов акции.

Как сообщал MIGnews.com.uа, н есколько ведущих стран мира не признали независимость Каталонии от Испании и полноценно поддержали территориальную целостность государства.