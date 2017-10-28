Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Мир
Тысячи испанцев протестуют против независимости Каталонии
28.10.2017 19:59

Тысячи испанцев протестуют против независимости Каталонии  Фоторепортаж

В субботу, 28 октября, в столице Испании Мадриде тысячи человек вышли на улицы города, чтобы выразить поддержку единству страны, сообщает испанская газета El Mundo.

Демонстранты выкрикивали лозунги "Испания едина", "За переворот - в тюрьму", выражали поддержку действиям правительства в противостоянии с властями Каталонии. Премьер-министра страны призывали его "не быть слабым".

"Статьи 155, одобренной вчера сенатом недостаточно. Нужно, чтобы предатели отвечали за свои поступки, мы требуем тюрьмы для организаторов переворота" - заявил один из организаторов акции.

Как сообщал MIGnews.com.uа, несколько ведущих стран мира не признали независимость Каталонии от Испании и полноценно поддержали территориальную целостность государства.

Напомним, региональный парламент провел тайное голосование, после чего объявил об одностороннем отделении автономного сообщества от Испании

Теги материала: Испания, Каталония, протест, отделение
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [12] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Туск прокомментировал независимость Каталонии
Важное
Туск прокомментировал независимость Каталонии
Испанский сенат приостановил автономию Каталонии
Важное
Испанский сенат приостановил автономию Каталонии
Власти Испании отреагировали на объявление Каталонией независимости
Важное
Власти Испании отреагировали на объявление Каталонией независимости
Каталония объявила о независимости от Испании
Важное
Каталония объявила о независимости от Испании
Испания готова применить силу для восстановления порядка в Каталонии
Важное
Испания готова применить силу для восстановления порядка в Каталонии
Журналисты Греции объявили забастовку: за 48 часов не выйдет ни одной новости
Важное
Журналисты Греции объявили забастовку: за 48 часов не выйдет ни одной новости

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
Эксклюзив  Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
28.10.2017
Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017
Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика