Девять военных британской подлодки уволили из-за потребления кокаина и сексуальных отношений

MIGnews.com.ua

Девять военнослужащих были уволены с британской атомной подлодки HMS Vigilant из-за потребления кокаина и сексуальные отношения с подчиненными во время исполнения обязанностей, сообщает The Telegraph.



Сообщается, что девять членов экипажа субмарины, которая является одной из четырех субмарин в британском флоте, оснащенные ядерными ракетами Trident, после положительного результата теста на наркотики были отправлены домой.



"Мы не будем терпеть злоупотребления наркотиками служебным персоналом. Тех, у кого обнаружили несоответствие нашим высоким стандартам, уволены из службы" - сообщил представитель британского флота.



Известно, что скандал с наркотиками практически совпал с другим скандалом, когда стало известно, что командир субмарины и его заместитель имели неподобающие отношения со своими коллегами-женщинами. Один из них поддерживал внебрачные отношения с бортовым инженером, другой - с непосредственной подчиненной.



Также, одного из моряков подозревают в занятии сексом с проституткой в бассейне, еще один из военнослужащих предстанет перед трибуналом за самовольную отлучку к своей девушке.



Глава Минобороны Британии возмутился в связи с последним скандалом, что привело к призывам провести тесты на наркотики по всему флоту.



Напомним, Минобороны Британии сняло запрет на службу женщин на субмаринах в 2011 году, первая женщина стала членом экипажа подводной лодки в 2013 году.