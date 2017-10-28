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Девять военных британской подлодки уволили из-за потребления кокаина и сексуальных отношений
28.10.2017 18:32

Девять военных британской подлодки уволили из-за потребления кокаина и сексуальных отношений

Девять военнослужащих были уволены с британской атомной подлодки HMS Vigilant из-за потребления кокаина и сексуальные отношения с подчиненными во время исполнения обязанностей, сообщает The Telegraph.
 
Сообщается, что девять членов экипажа субмарины, которая является одной из четырех субмарин в британском флоте, оснащенные ядерными ракетами Trident, после положительного результата теста на наркотики были отправлены домой.
 
"Мы не будем терпеть злоупотребления наркотиками служебным персоналом. Тех, у кого обнаружили несоответствие нашим высоким стандартам, уволены из службы" - сообщил представитель британского флота.
 
Известно, что скандал с наркотиками практически совпал с другим скандалом, когда стало известно, что командир субмарины и его заместитель имели неподобающие отношения со своими коллегами-женщинами. Один из них поддерживал внебрачные отношения с бортовым инженером, другой - с непосредственной подчиненной.
 
Также, одного из моряков подозревают в занятии сексом с проституткой в бассейне, еще один из военнослужащих предстанет перед трибуналом за самовольную отлучку к своей девушке.
 
Глава Минобороны Британии возмутился в связи с последним скандалом, что привело к призывам провести тесты на наркотики по всему флоту.
 
Напомним, Минобороны Британии сняло запрет на службу женщин на субмаринах в 2011 году, первая женщина стала членом экипажа подводной лодки в 2013 году.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Европарламент намерен в скором времени провести дебаты относительно сообщений о том, что сотрудницы ЕП стали жертвами сексуальных домогательств со стороны некоторых евродепутатов.

Теги материала: Британия, подлодка, увольнение, кокаин, секс
Новости СМИ2
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