Звезды "Хеллбоя" и "Дневника памяти" рассказали о насилии и угрозах от еще одного режиссера

MIGnews.com.ua

Голливудские актрисы Рэйчел Макадамс и Сэльма Блэр рассказали о домогательствах скандального режиссера Джеймса Тобэка, сообщает Variety .

Напомним, Макадамс известна по фильмам "Дневник памяти" и "Шерлок Холмс", Блэр снималась в лентах "Жестокие игры" и "Хеллбой: Герой из пекла".

Известно, что Блэр ранее поделилась своей историей на условиях анонимности, но теперь она сообщила, что Тобэк приставал к ней во время ее закрытого прослушивания на роль в фильме "Гарвардская тусовка".

По словам звезды, режиссер угрожал, что если она не подчинится или расскажет о случившемся, то ее могут похитить или убить.

Оказалось, что Макадамс тоже приходила на закрытый кастинг для "Гарвардской тусовки".

"Мне казалось, что меня бросили в логово льва, не предупредив о том, что он хищник", - заявила актриса.