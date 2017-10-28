Звезды "Хеллбоя" и "Дневника памяти" рассказали о насилии и угрозах от еще одного режиссера

Голливудские актрисы Рэйчел Макадамс и Сэльма Блэр рассказали о домогательствах скандального режиссера Джеймса Тобэка, сообщает Variety.
Напомним, Макадамс известна по фильмам "Дневник памяти" и "Шерлок Холмс", Блэр снималась в лентах "Жестокие игры" и "Хеллбой: Герой из пекла".
Известно, что Блэр ранее поделилась своей историей на условиях анонимности, но теперь она сообщила, что Тобэк приставал к ней во время ее закрытого прослушивания на роль в фильме "Гарвардская тусовка".
По словам звезды, режиссер угрожал, что если она не подчинится или расскажет о случившемся, то ее могут похитить или убить.
Оказалось, что Макадамс тоже приходила на закрытый кастинг для "Гарвардской тусовки".
"Мне казалось, что меня бросили в логово льва, не предупредив о том, что он хищник", - заявила актриса.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в США более 200 женщин обвинили голливудского режиссера Джеймса Тобэка в сексуальных домогательствах.