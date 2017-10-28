Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Мир
Звезды "Хеллбоя" и "Дневника памяти" рассказали о насилии и угрозах от еще одного режиссера
28.10.2017 17:33

Звезды "Хеллбоя" и "Дневника памяти" рассказали о насилии и угрозах от еще одного режиссера

Голливудские актрисы Рэйчел Макадамс и Сэльма Блэр рассказали о домогательствах скандального режиссера Джеймса Тобэка, сообщает Variety.

Напомним, Макадамс известна по фильмам "Дневник памяти" и "Шерлок Холмс", Блэр снималась в лентах "Жестокие игры" и "Хеллбой: Герой из пекла".

Известно, что Блэр ранее поделилась своей историей на условиях анонимности, но теперь она сообщила, что Тобэк приставал к ней во время ее закрытого прослушивания на роль в фильме "Гарвардская тусовка".

По словам звезды, режиссер угрожал, что если она не подчинится или расскажет о случившемся, то ее могут похитить или убить.

Оказалось, что Макадамс тоже приходила на закрытый кастинг для "Гарвардской тусовки".

"Мне казалось, что меня бросили в логово льва, не предупредив о том, что он хищник", - заявила актриса.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в США более 200 женщин обвинили голливудского режиссера Джеймса Тобэка в сексуальных домогательствах.

Теги материала: актриса, секс, насилие, Голливуд
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Девять военных британской подлодки уволили из-за потребления кокаина и сексуальных отношений
Важное
Девять военных британской подлодки уволили из-за потребления кокаина и сексуальных отношений
Итальянца приговорили к 24 годам тюрьмы за массовое заражение женщин ВИЧ
Важное
Итальянца приговорили к 24 годам тюрьмы за массовое заражение женщин ВИЧ
США могут ввести санкции для Мьянмы из-за насилия в отношении рохиджа
Важное
США могут ввести санкции для Мьянмы из-за насилия в отношении рохиджа
Голливудского режиссера исключили из Американской киноакадемии из-за сексуальных домогательств
Важное
Голливудского режиссера исключили из Американской киноакадемии из-за сексуальных домогательств
Изнасилование и смерть 16-летней девочки вывели на протест тысячи женщин Аргентины
Важное
Изнасилование и смерть 16-летней девочки вывели на протест тысячи женщин Аргентины  Фоторепортаж
Скандал во Франции: ведущий в прямом эфире домогался актрису
Важное
Скандал во Франции: ведущий в прямом эфире домогался актрису  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
Эксклюзив  Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
28.10.2017
Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017
Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика