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Итальянца приговорили к 24 годам тюрьмы за массовое заражение женщин ВИЧ
28.10.2017 14:53

Итальянца приговорили к 24 годам тюрьмы за массовое заражение женщин ВИЧ

Римский суд провел заседание, в результате которого приговорил жителя Италии к 24 годам тюремного заключения за умышленное заражение более 30 половых партнеров вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ - ред.), сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что заседание по делу подозреваемого Валентина Таллуто возрастом 30 лет проводилось на протяжении десяти часов, во время которых прокурор настаивал на пожизненном заключении осужденного.

По информации следствия, Валентин узнал что болен в 2006 году, но до 2010 года продолжал вступать в незащищенный половой контакт  с женщинами, в результате чего, по меньшей мере, 32 женщины оказались зараженными ВИЧ, некоторые из которых узнали о диагнозе лишь после ареста мужчины.

Таллуто был арестован зимой в 2015 году. Его самой молодой девушке на момент отношений было 14 лет, а самой старшей - 40. Стоит отметить, что во время заседания мужчина начал отрицать намеренность своих действий.

"Многие из этих девушек знают моих друзей и семью. Говорят, что я хотел заразить максимально много людей. Если бы это было так, я бы искал случайного секса по барам, а не приводил этих женщин в свою жизнь", - объяснил подсудимый на заседании суда и, в итоге, так и не признал своей вины.  

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, ученые назвали самый смертоносный вирус на планете, которым оказался вовсе не ВИЧ, а штаммы вируса гепатита. Согласно данным исследователей, ежегодно гепатит убивает 1,34 миллиона человек.

Теги материала: тюрьма, заключение, Италия, ВИЧ, заражение, секс
Новости СМИ2
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