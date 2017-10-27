Туск прокомментировал независимость Каталонии

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что после провозглашения Каталонией независимости для Евросоюза ничего не меняется. Об этом европолитик написал в своем Twitter-аккаунте.
"Для ЕС ничего не меняется. Испания остается нашим единственным собеседником. Я надеюсь, что испанское правительство выступает за силу аргумента, а не аргумент силы", - отметил Туск.
Напомним, в пятницу, 27 октября, парламент Каталонии объявил о независимости от Испании. Региональный парламент провел тайное голосование, после чего объявил об одностороннем отделении автономного сообщества от Испании.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, испанский премьер-министр Мариано Рахой заявил, что власти страны обязательно восстановят законность в Каталонии.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что украинская позиция по независимости Каталонии остается неизменной.