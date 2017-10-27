Туск прокомментировал независимость Каталонии

MIGnews.com.ua

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что после провозглашения Каталонией независимости для Евросоюза ничего не меняется. Об этом европолитик написал в своем Twitter-аккаунте.

"Для ЕС ничего не меняется. Испания остается нашим единственным собеседником. Я надеюсь, что испанское правительство выступает за силу аргумента, а не аргумент силы", - отметил Туск.