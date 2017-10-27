Испанский сенат приостановил автономию Каталонии

MIGnews.com.ua

Верхняя палата парламента Испании (Сенат) разрешила премьер-министру Мариано Рахою отстранить от власти региональную администрацию Каталонии, пишет Корреспондент .

По полученным данным, испанские власти ввели в действие статью 155 Конституции, которая предоставляет правительству право "принимать все необходимые меры для принуждения" региона в условиях кризиса.

Стоит отметить, что статью 155 применили впервые с 1978 года.

Кроме того, сенаторы поддержали решение провести в Каталонии в ближайшие шесть месяцев новых парламентские выборы. Они могут пройти уже в январе 2018 года.

Напомним, парламент Каталонии объявил о независимости от Испании . Региональный парламент провел тайное голосование, после чего объявил об одностороннем отделении автономного сообщества от Испании.