Испанский сенат приостановил автономию Каталонии

Верхняя палата парламента Испании (Сенат) разрешила премьер-министру Мариано Рахою отстранить от власти региональную администрацию Каталонии, пишет Корреспондент.
По полученным данным, испанские власти ввели в действие статью 155 Конституции, которая предоставляет правительству право "принимать все необходимые меры для принуждения" региона в условиях кризиса.
Стоит отметить, что статью 155 применили впервые с 1978 года.
Кроме того, сенаторы поддержали решение провести в Каталонии в ближайшие шесть месяцев новых парламентские выборы. Они могут пройти уже в январе 2018 года.
Напомним, парламент Каталонии объявил о независимости от Испании. Региональный парламент провел тайное голосование, после чего объявил об одностороннем отделении автономного сообщества от Испании.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Испанский премьер-министр Мариано Рахой заявил, что власти страны обязательно восстановят законность в Каталонии.