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Испанский сенат приостановил автономию Каталонии
27.10.2017 17:50

Испанский сенат приостановил автономию Каталонии

Верхняя палата парламента Испании (Сенат) разрешила премьер-министру Мариано Рахою отстранить от власти региональную администрацию Каталонии, пишет Корреспондент.

По полученным данным, испанские власти ввели в действие статью 155 Конституции, которая предоставляет правительству право "принимать все необходимые меры для принуждения" региона в условиях кризиса.

Стоит отметить, что статью 155 применили впервые с 1978 года.

Кроме того, сенаторы поддержали решение провести в Каталонии в ближайшие шесть месяцев новых парламентские выборы. Они могут пройти уже в январе 2018 года.

Напомним, парламент Каталонии объявил о независимости от Испании. Региональный парламент провел тайное голосование, после чего объявил об одностороннем отделении автономного сообщества от Испании.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Испанский премьер-министр Мариано Рахой заявил, что власти страны обязательно восстановят законность в Каталонии.

Теги материала: Испания, Каталония, сенат, автономия
Новости СМИ2
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