Власти Испании отреагировали на объявление Каталонией независимости

MIGnews.com.ua

Власти Испании обязательно восстановят законность в Каталонии. Таким образом испанский премьер-министр Мариано Рахой прокомментировал решение парламента Каталонии о независимости, пишет РБК-Украина.

"Я призываю всех испанцев сохранять спокойствие. Правовое государство восстановит законность в Каталонии", - написал Рахой в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, ранее Мариано Рахой призвал Сенат Испании ограничить автономию Каталонии.

Центральное правительство Испании в рамках специального заседания в субботу, 21 октября, ввело в действие статью 155 Конституции, позволяющую ограничить самоуправление Каталонии.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, парламент Каталонии объявил о независимости от Испании. Региональный парламент провел тайное голосование, после чего объявил об одностороннем отделении автономного сообщества от Испании.