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Собчак: В Крыму нужно провести еще один референдум
27.10.2017 16:58

Собчак: В Крыму нужно провести еще один референдум

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая ранее заявила о намерении принять участие в президентских выборах в РФ в 2018 году, считает, что в Крыму нужно провести новый независимый референдум, пишет Интерфакс.

"Россия нарушила международные обязательства, это основная точка отсчета. В Крыму живут русские люди, их там много… Мы не можем отнестись к ним, как к субъектам геополитики. Плоха та политика, которая не для людей", - заявила Собчак.

При этом она подчеркнула: "Я вижу выход из кризисной и несправедливой ситуации через новый референдум, который подразумевает разные точки зрения".

Стоит отметить, что Собчак также заявила, что не будет вести агитацию в Крыму.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что Крым является украинским с точки зрения международного права.

Теги материала: Ксения Собчак, референдум, Крым
Новости СМИ2
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