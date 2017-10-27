Собчак: В Крыму нужно провести еще один референдум

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая ранее заявила о намерении принять участие в президентских выборах в РФ в 2018 году, считает, что в Крыму нужно провести новый независимый референдум, пишет Интерфакс.
"Россия нарушила международные обязательства, это основная точка отсчета. В Крыму живут русские люди, их там много… Мы не можем отнестись к ним, как к субъектам геополитики. Плоха та политика, которая не для людей", - заявила Собчак.
При этом она подчеркнула: "Я вижу выход из кризисной и несправедливой ситуации через новый референдум, который подразумевает разные точки зрения".
Стоит отметить, что Собчак также заявила, что не будет вести агитацию в Крыму.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что Крым является украинским с точки зрения международного права.