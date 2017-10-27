Собчак: В Крыму нужно провести еще один референдум

MIGnews.com.ua

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая ранее заявила о намерении принять участие в президентских выборах в РФ в 2018 году, считает, что в Крыму нужно провести новый независимый референдум, пишет Интерфакс .

"Россия нарушила международные обязательства, это основная точка отсчета. В Крыму живут русские люди, их там много… Мы не можем отнестись к ним, как к субъектам геополитики. Плоха та политика, которая не для людей", - заявила Собчак.

При этом она подчеркнула: "Я вижу выход из кризисной и несправедливой ситуации через новый референдум, который подразумевает разные точки зрения".

Стоит отметить, что Собчак также заявила, что не будет вести агитацию в Крыму.