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Каталония объявила о независимости от Испании
27.10.2017 16:51

Каталония объявила о независимости от Испании

Парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, пишет El Pais.

По полученным данным, региональный парламент провел тайное голосование, после чего объявил об одностороннем отделении автономного сообщества от Испании.

Стоит отметить, что представители оппозиционных партий не принимали участия в голосовании.

Напомним, центральное правительство Испании в рамках специального заседания в субботу, 21 октября, ввело в действие статью 155 Конституции, позволяющую ограничить самоуправление Каталонии.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, пресс-секретарь испанского правительства и министр образования Иньиго Мендес де Виго заявил о готовности властей применить силу для восстановления порядка в Каталонии. Испанские власти для подавления протестов могут использовать полицию, чтобы сохранить общественный порядок.

Теги материала: Испания, Каталония, независимость, голосование
Новости СМИ2
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