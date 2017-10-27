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Пентагон: КНДР создает ядерный арсенал, чтобы угрожать катастрофой
27.10.2017 11:53

Пентагон: КНДР создает ядерный арсенал, чтобы угрожать катастрофой

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис счиает, что Северная Корея создает ядерный арсенал для того, чтобы угрожать другим катастрофой, пишет Agence France-Presse.

"КНДР - репрессивный режим, который сковывает свой народ, лишая его свободы, благосостояния и человеческого достоинства в поисках ядерного оружия и средств его доставки, чтобы угрожать другим катастрофой", - заявил американский министр.

При этом он подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа хочет решить конфликт с КНДР дипломатическим путем. Однако Мэттис утверждает, что в случае необходимости Америка готова принять военные меры, если КНДР будет продолжать разработку ракет с ядерной боеголовкой, которые потенциально могут поразить США.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр обороны Японии Исунори Онодера заявил, что ядерная угроза со стороны Северной Кореи достигла критического и неминуемого уровня.

Теги материала: США, КНДР, Джеймс Мэттис, ядерная угроза
Новости СМИ2
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