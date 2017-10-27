ФБР передаст Конгрессу США документы о связях Трампа с Россией

Федеральное бюро расследований США передаст Конгрессу документы, в которых есть сведения о связях президента Дональда Трампа с Россией, пишет Deutsche Welle.
По словам спикера Палаты представителей Конгресса США Пола Райана, в ФБР направили соответствующий запрос.
"ФБР связалось с нами вчера вечером. Оно уведомило нас, что выполнит наш запрос и предоставит запрошенные Конгрессом документы к следующей неделе. Мы надеемся, что ФБР выполнит свое обещание", - заявил Райан.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Хиллари Клинтон, которая баллотировалась в президенты США в ходе выборов в 2016 году, уверена, что окружение главы американского государства Дональда Трамп помогло Российской Федерации вмешаться в выборы, а российский президент Владимир Путин хотел ее поражения.