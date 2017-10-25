Полиция Австрии задержала пакистанского убийцу, на счету которого 70 жертв

MIGnews.com.ua

Правоохранительные органы Австрии задержали самого опасного убийцу из Пакистана, сообщает австрийское издание Krone .

Известно, что 35-летнего пакистанца по имени Атиф поймали на границе с Австрией, когда тот пытался незаконно попасть на территорию государства. Выяснилось, что мужчина не простой нарушитель, а опасный убийца из Пакистана, на счету которого 70 человек.

Также сообщается, что в последнее время мужчина занимался торговлей людьми и помогал нелегалам попасть в Австрию.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки нашли и арестовали в штате Флорида клоуна-убийцу , который 27 лет назад совершил преступление и скрылся.

Согласно сведениям издания, в 1990 году неизвестный в костюме клоуна с большим красным носом, рыжим париком и белым лицом постучался в дом Марлин Уоррен в городке Веллингтон.