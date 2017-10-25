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Минобороны Беларуси: После учений "Запад-2017" страну покинули все российские военные
25.10.2017 17:53

Минобороны Беларуси: После учений "Запад-2017" страну покинули все российские военные

Все военнослужащие Российской Федерации, принимавшие участие в военных учениях "Запад-2017", покинули территорию Беларуси. Соответствующее заявление сделали в белорусском министерстве обороны.

"Весь российский контингент, принимавший участие в ССУ "Запад-2017", покинул территорию Республики Беларусь в сентябре текущего года", - говорится в сообщении.

Также в минобороны Беларуси подчеркнули, что по завершению учений было обеспечено проведение на территории страны четырех мероприятий контроля трех государств: Литвы, Украины и Словакии.

"По результатам проведенных мероприятий иностранными инспекторами каких-либо фактов присутствия или военной деятельности незаявленных военных сил, в том числе российских, выявлено не было, о чем свидетельствуют официальные отчеты указанных государств", - отмечается в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что Россия отрабатывала варианты нападения на страны Балтии во время белорусско-российских учений "Запад-2017".

Теги материала: Беларусь, Минобороны, военные учения, российские военные
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