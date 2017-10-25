Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Мир
В США на территории университета произошла стрельба: есть жертвы
25.10.2017 12:58

В США на территории университета произошла стрельба: есть жертвы

Два человека погибли в результате стрельбы, произошедшей на территории Государственного университета Грамблинга в штате Луизиана в США, сообщает ABC News.

По полученным данным, подозреваемый скрылся с места происшествия.  По словам директора по коммуникациям университета Уилла Саттона, инцидент произошел во время ссоры в университетском городке.

Стоит отметить, что что один из погибших был студентом этого университета.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в городе Честер американского штата Пенсильвания неизвестный мужчина начал стрелять по людям на территории баскетбольной площадки. Вследствие инцидента были травмированы четыре человека.

Ранее в округе Харфорд штат Мэриленд произошла стрельба. Правоохранителям не удалось задержать злоумышленника - он скрылся с места происшествия.

Теги материала: США, стрельба, университет, жертвы
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

США могут ввести санкции для Мьянмы из-за насилия в отношении рохиджа
Важное
США могут ввести санкции для Мьянмы из-за насилия в отношении рохиджа
Во Вьетнаме 68 человек пострадали от наводнения из-за урагана "Ханун"
Важное
Во Вьетнаме 68 человек пострадали от наводнения из-за урагана "Ханун"
Мэттис: США должны быть готовы к военному решению конфликта с КНДР
Важное
Мэттис: США должны быть готовы к военному решению конфликта с КНДР
Трамп намерен разорвать ядерную сделку с Ираном
Важное
Трамп намерен разорвать ядерную сделку с Ираном
Стрельба в Лас-Вегасе: подруга стрелка заявила, что ничего не знала о его планах
Важное
Стрельба в Лас-Вегасе: подруга стрелка заявила, что ничего не знала о его планах
США отказались вести переговоры с КНДР
Важное
США отказались вести переговоры с КНДР

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017
Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017
Шевченко рассказал о своих политических планах
Эксклюзив  Шевченко рассказал о своих политических планах
23.10.2017
Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
Эксклюзив  Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика