В США на территории университета произошла стрельба: есть жертвы

MIGnews.com.ua

Два человека погибли в результате стрельбы, произошедшей на территории Государственного университета Грамблинга в штате Луизиана в США, сообщает ABC News.

По полученным данным, подозреваемый скрылся с места происшествия. По словам директора по коммуникациям университета Уилла Саттона, инцидент произошел во время ссоры в университетском городке.

Стоит отметить, что что один из погибших был студентом этого университета.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в городе Честер американского штата Пенсильвания неизвестный мужчина начал стрелять по людям на территории баскетбольной площадки . Вследствие инцидента были травмированы четыре человека.