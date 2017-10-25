В США на территории университета произошла стрельба: есть жертвы

Два человека погибли в результате стрельбы, произошедшей на территории Государственного университета Грамблинга в штате Луизиана в США, сообщает ABC News.
По полученным данным, подозреваемый скрылся с места происшествия. По словам директора по коммуникациям университета Уилла Саттона, инцидент произошел во время ссоры в университетском городке.
Стоит отметить, что что один из погибших был студентом этого университета.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в городе Честер американского штата Пенсильвания неизвестный мужчина начал стрелять по людям на территории баскетбольной площадки. Вследствие инцидента были травмированы четыре человека.
Ранее в округе Харфорд штат Мэриленд произошла стрельба. Правоохранителям не удалось задержать злоумышленника - он скрылся с места происшествия.