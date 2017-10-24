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Туск считает, что Британия может передумать выходить из ЕС
24.10.2017 16:40

Туск считает, что Британия может передумать выходить из ЕС

Великобритания может отказаться от решения выйти из Европейского союза. Такое заявление во время выступления на заседании Европарламента в Страсбурге сделал глава Европейского совета Дональд Туск, пишет Deutsche Welle.

По словам европолитика, переговоры по Brexit могут завершиться отказом Британии выходить из ЕС. Также Туск заявил о возможности еще двух вариантов развития событий - переговоры могут завершиться заключением "хорошей сделки" по Brexit или нерегулируемым выходом Великобритании из ЕС "без сделки".

"Каким из трех вариантов завершатся переговоры, зависит от Лондона", - заявил Туск.

Как сообщал MIGnews.com.ua, группа депутатов в Великобритании намерена не позволить правительству премьер-министра страны Терезы Мэй выйти из Европейского союза без заключения соглашения в 2019 году. 

Теги материала: Дональд Туск, Великобритания, Brexit, Евросоюз
Новости СМИ2
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