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Башню Трампа закрыли на полчаса из-за акции в поддержку Олега Сенцова
24.10.2017 14:53

Башню Трампа закрыли на полчаса из-за акции в поддержку Олега Сенцова

В Нью-Йорке в здании Башни Трампа вывесили баннер с призывом освободить из российского плена украинского режиссера Олега Сенцова, о чем на своей странице в соцсети Facebook сообщила участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

"Трамп Тауэр, Нью Йорк, сшитые стэплером простыни. За эти дни, что мы в Нью-Йорке, познакомились с крутыми активистами, которые знают про Сенцова, и поняли, что если мы делаем одно дело, то никаких границ между нами не существует. Мы должны продолжать говорить о деле Сенцова и Кольченко", - написала Алехина.

Также стало известно, что из-за акции полиция закрыла Башню Трампа на полчаса.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России к 20 годам лишения свободы, этапируют из Иркутска в Ямало-Ненецкий автономный округ, сообщил он в письме правозащитнице Зое Световой.

Теги материала: Олег Сенцов, башня, Дональд Трамп, акция
Новости СМИ2
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