Башню Трампа закрыли на полчаса из-за акции в поддержку Олега Сенцова

MIGnews.com.ua

В Нью-Йорке в здании Башни Трампа вывесили баннер с призывом освободить из российского плена украинского режиссера Олега Сенцова, о чем на своей странице в соцсети Facebook сообщила участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

"Трамп Тауэр, Нью Йорк, сшитые стэплером простыни. За эти дни, что мы в Нью-Йорке, познакомились с крутыми активистами, которые знают про Сенцова, и поняли, что если мы делаем одно дело, то никаких границ между нами не существует. Мы должны продолжать говорить о деле Сенцова и Кольченко", - написала Алехина.

Также стало известно, что из-за акции полиция закрыла Башню Трампа на полчаса.