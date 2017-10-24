Генпрокурор Нью-Йорка возбудил дело против компании Вайнштейна

В США генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман возбудил дело против компании продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах, передает Page Six.
В ходе расследования будет рассмотрен вопрос о том, понесет компания финансовые наказания, если вина Вайнштейна в домогательствах будет доказана.
"Ни один из жителей Нью-Йорка не должен работать в условиях сексуального запугивания, преследования или страха", - заявил Шнайдерман в своем заявлении.
"Если сексуальные домогательства или дискриминация распространяются в компании, мы должны это знать", - резюмировал генпрокурор штата.
На данный момент компания "Вайнштейн" не прокомментировала заявление чиновника.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Голливуде продолжает набирать обороты сексуальный скандал. Все больше и больше женщин присоединяются к обвинениям в домогательствах и даже изнасилованиях в отношении влиятельного продюсера Харви Вайнштейна.