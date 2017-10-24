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Генпрокурор Нью-Йорка возбудил дело против компании Вайнштейна
24.10.2017 11:52

Генпрокурор Нью-Йорка возбудил дело против компании Вайнштейна

В США генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман возбудил дело против компании продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах, передает Page Six.

В ходе расследования будет рассмотрен вопрос о том, понесет компания финансовые наказания, если вина Вайнштейна в домогательствах будет доказана.

"Ни один из жителей Нью-Йорка не должен работать в условиях сексуального запугивания, преследования или страха", - заявил Шнайдерман в своем заявлении.

"Если сексуальные домогательства или дискриминация распространяются в компании, мы должны это знать", - резюмировал генпрокурор штата.

На данный момент компания "Вайнштейн" не прокомментировала заявление чиновника.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Голливуде продолжает набирать обороты сексуальный скандал. Все больше и больше женщин присоединяются к обвинениям в домогательствах и даже изнасилованиях в отношении влиятельного продюсера Харви Вайнштейна.

Теги материала: Гепрокурор, Нью-Йорк, дело, скандал
Новости СМИ2
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