Генпрокурор Нью-Йорка возбудил дело против компании Вайнштейна

MIGnews.com.ua

В США генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман возбудил дело против компании продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах, передает Page Six.

В ходе расследования будет рассмотрен вопрос о том, понесет компания финансовые наказания, если вина Вайнштейна в домогательствах будет доказана.

"Ни один из жителей Нью-Йорка не должен работать в условиях сексуального запугивания, преследования или страха", - заявил Шнайдерман в своем заявлении.

"Если сексуальные домогательства или дискриминация распространяются в компании, мы должны это знать", - резюмировал генпрокурор штата.

На данный момент компания "Вайнштейн" не прокомментировала заявление чиновника.