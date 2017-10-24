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Испания готова применить силу для восстановления порядка в Каталонии
24.10.2017 11:35

Испания готова применить силу для восстановления порядка в Каталонии

В Испании правительство заявило о готовности применить силу для восстановления порядка в Каталонии. Такое заявление сделал пресс-секретарь испанского правительства и министр образования Иньиго Мендес де Виго, пишет The Times.

По полученным данным, испанские власти для подавления протестов могут использовать полицию, чтобы сохранить общественный порядок.

"Ни одно правительство не хочет каких-либо актов насилия, но правительство должно убедиться в том, что закон соблюдается, и если есть люди с другой стороны, которые не хотят соблюдать закон, то через Mossos d'Esquadra (каталонская полиция, - ред.) нам придется восстановить закон", - отметил де Виго.

Как сообщал MIGnews.com.uа, парламент Каталонии проведет в четверг, 26 октября, заседание, на котором решит вопрос о независимости региона, 

Теги материала: Испания, Каталония, независимость, протесты
Новости СМИ2
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