Испания готова применить силу для восстановления порядка в Каталонии

MIGnews.com.ua

В Испании правительство заявило о готовности применить силу для восстановления порядка в Каталонии. Такое заявление сделал пресс-секретарь испанского правительства и министр образования Иньиго Мендес де Виго, пишет The Times .

По полученным данным, испанские власти для подавления протестов могут использовать полицию, чтобы сохранить общественный порядок.

"Ни одно правительство не хочет каких-либо актов насилия, но правительство должно убедиться в том, что закон соблюдается, и если есть люди с другой стороны, которые не хотят соблюдать закон, то через Mossos d'Esquadra (каталонская полиция, - ред.) нам придется восстановить закон", - отметил де Виго.