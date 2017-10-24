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США могут ввести санкции для Мьянмы из-за насилия в отношении рохиджа
24.10.2017 09:29

США могут ввести санкции для Мьянмы из-за насилия в отношении рохиджа

В американском Государственном департаменте сообщили, что США рассматривают возможность введения санкций в отношении граждан Мьянмы, которые ответственны за насилие в отношении рахинджа, передает Reuters.

"Мы выражаем нашу самую серьезную озабоченность недавними событиями в штате Ракхайн в Мьянме, а также насилием, которым подверглись рохинджа и другие народности", - говорится в сообщении Госдепартамента.

В ведомстве также отметили, что ограничительные меры могут быть введены по "закону Магнитского", согласно которому санкции вводятся против лиц, которые причастны к нарушению прав человека.

Также в Госдепе рассказали, что физические и юридические лица, которые причастны к "злодеяниям", должны "понести ответственность". Это касается и тех, кто не является государственными служащими.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в сети появилось снятое дроном шокирующее видео массового движения беженцев-рохинджа из Мьянмы в Бангладеш.

Теги материала: Мьянма, США, санкции, насилие
Новости СМИ2
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