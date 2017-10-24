Журналисты Греции объявили забастовку: за 48 часов не выйдет ни одной новости

MIGnews.com.ua

Во вторник, 24 октября, журналисты Греции объявили о двухдневной забастовке: в течение 48-и часов в стране не будут выходить новости на радио, телевидении и в сети, сообщает РИА Новости .

Известно, что двухдневную забастовку объявили ведущие профсоюзы журналистов во всех СМИ Греции. Она начнется в 6:00 24 октября, и завершится в 6:00 26 октября.

Сообщается, что заявление о забастовке подписали Союз журналистов ежедневных афинских газет, Союз журналистов периодической электронной печати, профсоюзы журналистов Салоников и Македонии и Фракии.

Протестующие журналисты требуют остановить нарушение социальных и трудовых прав работников средств массовой информации и сохранить систему дополнительного социального страхования. Сотрудники прессы добиваются свободы печати.

В ходе забастовки не будут выходить новости на радио и телевидении, приостановят работу большинство новостных сайтов.