Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Мир
Журналисты Греции объявили забастовку: за 48 часов не выйдет ни одной новости
24.10.2017 09:08

Журналисты Греции объявили забастовку: за 48 часов не выйдет ни одной новости

Во вторник, 24 октября, журналисты Греции объявили о двухдневной забастовке: в течение 48-и часов в стране не будут выходить новости на радио, телевидении и в сети, сообщает РИА Новости.

Известно, что двухдневную забастовку объявили ведущие профсоюзы журналистов во всех СМИ Греции. Она начнется в 6:00 24 октября, и завершится в 6:00 26 октября.

Сообщается, что заявление о забастовке подписали Союз журналистов ежедневных афинских газет, Союз журналистов периодической электронной печати, профсоюзы журналистов Салоников и Македонии и Фракии.

Протестующие журналисты требуют остановить нарушение социальных и трудовых прав работников средств массовой информации и сохранить систему дополнительного социального страхования. Сотрудники прессы добиваются свободы печати.

В ходе забастовки не будут выходить новости на радио и телевидении, приостановят работу большинство новостных сайтов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, представители Греческой ассоциации журналистов объявили 24-часовую забастовку.

Теги материала: Греция, забастовка, журналисты, протест
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Каталонии началась всеобщая забастовка против полицейского произвола
Важное
В Каталонии началась всеобщая забастовка против полицейского произвола
В Мадриде около 10 тыс. человек вышли на демонстрацию против референдума в Каталонии
Важное
В Мадриде около 10 тыс. человек вышли на демонстрацию против референдума в Каталонии
В Каталонии крестьяне на тракторах бастуют, требуя референдум
Важное
В Каталонии крестьяне на тракторах бастуют, требуя референдум
Макрон вызвал массовые протесты реализацией трудовой реформы
Важное
Макрон вызвал массовые протесты реализацией трудовой реформы
Тысячи румын вышли на протесты из-за судебной реформы
Важное
Тысячи румын вышли на протесты из-за судебной реформы
Парламент Венесуэлы отказался складывать полномочия
Важное
Парламент Венесуэлы отказался складывать полномочия

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017
Шевченко рассказал о своих политических планах
Эксклюзив  Шевченко рассказал о своих политических планах
23.10.2017
Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
Эксклюзив  Новак назвал причину решения МВФ прекратить сотрудничество с Украиной
23.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 23 - 29 октября
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика