В Чечне боец Росгвардии застрелил четверых сослуживцев

В Чечне военнослужащий национальной гвардии Российской Федерации застрелил четверых сослуживцев, сообщают РИА Новости.
По полученным данным, инцидент произошел в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа.
Стоит отметить, что дежурное подразделение ликвидировало нападавшего.
"В станице Шелковская Чеченской республики в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ старший лейтенант смертельно ранил четырех своих сослуживцев. Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, было ликвидировано дежурным подразделением", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыла группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии. Назначена служебная проверка.
Как сообщал MIGnews.com.ua, неизвестные обстреляли автомобиль депутата парламента Чеченской республики Мухмада Асхабова. 61-летний парламентарий выехал из дома на своем автомобиле. На дороге в Ачхой-Мартановском районе его машину обстреляли неизвестные, что привело к аварии, в которой Асхабов погиб.