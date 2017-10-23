В Чечне боец Росгвардии застрелил четверых сослуживцев

MIGnews.com.ua

В Чечне военнослужащий национальной гвардии Российской Федерации застрелил четверых сослуживцев, сообщают РИА Новости .

По полученным данным, инцидент произошел в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа.

Стоит отметить, что дежурное подразделение ликвидировало нападавшего.

"В станице Шелковская Чеченской республики в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ старший лейтенант смертельно ранил четырех своих сослуживцев. Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, было ликвидировано дежурным подразделением", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии. Назначена служебная проверка.