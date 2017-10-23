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В Чечне боец Росгвардии застрелил четверых сослуживцев
23.10.2017 20:43

В Чечне боец Росгвардии застрелил четверых сослуживцев

В Чечне военнослужащий национальной гвардии Российской Федерации застрелил четверых сослуживцев, сообщают РИА Новости.

По полученным данным, инцидент произошел в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа.

Стоит отметить, что дежурное подразделение ликвидировало нападавшего.

"В станице Шелковская Чеченской республики в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ старший лейтенант смертельно ранил четырех своих сослуживцев. Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, было ликвидировано дежурным подразделением", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии. Назначена служебная проверка.

Как сообщал MIGnews.com.ua, неизвестные обстреляли автомобиль депутата парламента Чеченской республики Мухмада Асхабова. 61-летний парламентарий выехал из дома на своем автомобиле. На дороге в Ачхой-Мартановском районе его машину обстреляли неизвестные, что привело к аварии, в которой Асхабов погиб.

Теги материала: Россия, Чечня, военный, убийство
Новости СМИ2
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