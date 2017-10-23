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В Японии заявили о критическом уровне ядерной угрозы со стороны КНДР
23.10.2017 17:37

В Японии заявили о критическом уровне ядерной угрозы со стороны КНДР

Министр обороны Японии Исунори Онодера заявил, что ядерная угроза со стороны Северной Кореи достигла критического и неминуемого уровня, пишет The Independent.

"Угроза, которая исходит от Северной Кореи, достигла беспрецедентного, критического и неминуемого уровня. Поэтому мы должны принимать ответные меры, чтобы соответствовать этому уровню угрозы", - заявил японский министр.

Напомним, в пятницу, 15 сентября, Северная Корея произвела новый запуск ракеты в направлении Японии.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что будет "решительно бороться" с действиями Корейской народно-демократической республики.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты Америки будут прилагать усилия, чтобы дипломатическим путем урегулировать ситуацию вокруг Корейской народно-демократической республики, однако силовое решение не будет снято с повестки дня.

Теги материала: Япония, КНДР, ядерная угроза
Новости СМИ2
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