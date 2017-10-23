В Японии заявили о критическом уровне ядерной угрозы со стороны КНДР

MIGnews.com.ua

Министр обороны Японии Исунори Онодера заявил, что ядерная угроза со стороны Северной Кореи достигла критического и неминуемого уровня, пишет The Independent .

"Угроза, которая исходит от Северной Кореи, достигла беспрецедентного, критического и неминуемого уровня. Поэтому мы должны принимать ответные меры, чтобы соответствовать этому уровню угрозы", - заявил японский министр.

Напомним, в пятницу, 15 сентября, Северная Корея произвела новый запуск ракеты в направлении Японии .

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что будет "решительно бороться" с действиями Корейской народно-демократической республики.