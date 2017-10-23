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В Риме готовы обсудить расширение автономии Венето и Ломбардии
23.10.2017 16:59

В Риме готовы обсудить расширение автономии Венето и Ломбардии

Младший министр региональных дел Италии Джанклаудио Бресса заявил, что власти страны уважают результаты референдумов, прошедших в регионах Венето и Ломбардия в воскресенье, 22 октября, пишет Politico.

По словам политика, итальянское правительство готово обсудить с этими регионами расширение их финансовой автономии.

"По словам министра, правительство готово к переговорам для определения условий и форм большей автономии", - говорится в сообщении.

В то же время губернатор Венето Лука Зайя отметил, что хочет, чтобы в этом регионе оставалось 90% налогов.

Президент Ломбардии Роберто Марони, в свою очередь, пообещал представить Риму предложение по расширению автономии в течение двух недель.

Как сообщал MIGnews.com.uа, люди, проживающие в регионах Венето и Ломбардия, расположенных в северной части Италии, проголосовали за расширение региональной автономии на референдумах в воскресенье, 22 октября.

Теги материала: Италия, референдум, автономия
Новости СМИ2
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