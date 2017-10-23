В Риме готовы обсудить расширение автономии Венето и Ломбардии

Младший министр региональных дел Италии Джанклаудио Бресса заявил, что власти страны уважают результаты референдумов, прошедших в регионах Венето и Ломбардия в воскресенье, 22 октября, пишет Politico.
По словам политика, итальянское правительство готово обсудить с этими регионами расширение их финансовой автономии.
"По словам министра, правительство готово к переговорам для определения условий и форм большей автономии", - говорится в сообщении.
В то же время губернатор Венето Лука Зайя отметил, что хочет, чтобы в этом регионе оставалось 90% налогов.
Президент Ломбардии Роберто Марони, в свою очередь, пообещал представить Риму предложение по расширению автономии в течение двух недель.
Как сообщал MIGnews.com.uа, люди, проживающие в регионах Венето и Ломбардия, расположенных в северной части Италии, проголосовали за расширение региональной автономии на референдумах в воскресенье, 22 октября.