В Испании выступили за отмену санкций против РФ

MIGnews.com.ua

Посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио заявил, что Мадрид поддерживает поэтапное снятие с РФ ограничительных мер. Об этом дипломат рассказал в интервью РБК.

По мнению посла, санкции с России можно будет снимать после выполнения Минских соглашений.

"Ограничения налагаются на определенный срок. Когда он наступает, европейские дипломаты садятся и решают, что делать дальше. Нет прогресса? Остается по-прежнему. Есть, но недостаточный? Можно что-то облегчить. Прогресс серьезный? Тогда отменим часть санкций", - заявил Ибаньес.

При этом он отметил, что Испания считает Россию своим партнером, однако подчеркнул, что Москва должна отвечать за мировую стабильность, поскольку является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

"Европе не понравилось поведение Москвы в Украине, поэтому были наложены санкции. Но самое важное сейчас - это держать дверь для диалога открытой", - отметил испанский посол.