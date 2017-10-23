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Стало известно, когда Каталония примет решение по независимости
23.10.2017 14:58

Стало известно, когда Каталония примет решение по независимости

Парламент Каталонии проведет в четверг. 26 октября, заседание, на котором решит вопрос о независимости региона, пишет El País.

"Парламент Каталонии проведет в четверг заседание для обсуждения институционального ответа на применение статьи 155 Конституции, согласованное в прошлую субботу Советом министров", - говорится в сообщении.

По полученным данным, решение провести в четверг заседание парламента было принято во время сегодняшнего заседания президиума парламента.

Напомним, центральное правительство Испании в рамках специального заседания в субботу, 21 октября, ввело в действие статью 155 Конституции, позволяющую ограничить самоуправление Каталонии.

Как сообщал MIGnews.com.uа, правительство Каталонии заявило о том, что не будет выполнять распоряжения Мадрида касательно ограничения автономии региона.

Теги материала: Каталония, независимость, Испания, парламент
Новости СМИ2
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