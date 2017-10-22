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Великобританию накрыл мощнейший шторм "Брайан"
22.10.2017 08:56

Великобританию накрыл мощнейший шторм "Брайан"  Фоторепортаж

В субботу, 21 октября, на территорию Великобритании обрушился шторм большой мощности "Брайан", вследствие чего местные синоптики предупредили население об угрозе подтоплений, передает ВВС Украина.

"Британию поразил шторм "Брайан", который сопровождается сильным ветром и высокими волнами. Впрочем, прогнозировали вероятность того, что ветры будут сильнее", - отмечает издание, ссылаясь на информацию служб по чрезвычайным ситуациям.

По информации местных СМИ, предварительно,  в субботу утром были зафиксированы порывы ветра, которые достигали скорости 112 километров в час.

При этом местные гидрометеорологические службы предупреждают население об угрозе подтоплений, последующих отключениях электроэнергии и возможных проблемах с транспортным сообщением  в рамках охваченной природной катастрофой территории.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 15 октября, на Великобританию начал надвигаться ураган "Офелия", сформировавшийся в Атлантическом океане. Синоптики рассказали, что ураган движется со скоростью 160 км/ч и принесет на Британские острова дожди и сильный ветер, однако погода продолжит оставаться теплой с температурой воздуха до 23 градусов. 

Теги материала: трагедия, ураган, шторм, опасность, Великобритания, подтопление
Новости СМИ2
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