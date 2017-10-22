Великобританию накрыл мощнейший шторм "Брайан"

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В субботу, 21 октября, на территорию Великобритании обрушился шторм большой мощности "Брайан", вследствие чего местные синоптики предупредили население об угрозе подтоплений, передает ВВС Украина .

"Британию поразил шторм "Брайан", который сопровождается сильным ветром и высокими волнами. Впрочем, прогнозировали вероятность того, что ветры будут сильнее", - отмечает издание, ссылаясь на информацию служб по чрезвычайным ситуациям.

По информации местных СМИ, предварительно, в субботу утром были зафиксированы порывы ветра, которые достигали скорости 112 километров в час.

При этом местные гидрометеорологические службы предупреждают население об угрозе подтоплений, последующих отключениях электроэнергии и возможных проблемах с транспортным сообщением в рамках охваченной природной катастрофой территории.