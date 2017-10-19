Правительство Испании решило приостановить автономию Каталонии

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что в субботу, 21 октября, правительство инициирует статью 155 Конституции, предусматривающую ограничение самоуправления Каталонии, пишет Reuters.
По полученным данным, заседание испанского правительства созвали после заявления лидера Каталонии Карлеса Пучдемона о готовности регионального парламента проголосовать за официальное провозглашение независимости от Испании, в случае отказа центрального правительства вести переговоры.
Напомним, лидер Каталонии Карлес Пучдемон в ответ на ультиматум Мадрида предложил премьер-министру Испании Мариано Рахою в течение ближайших двух месяцев провести встречу и обсудить ситуацию в регионе. В свою очередь правительство Испании выдвинуло новый ультиматум лидеру КаталонииКарлесу Пучдемону, призвав дать до 19 октября исчерпывающий ответ о провозглашении независимости региона.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Испании Конституционный суд аннулировал закон, который 6 сентября приняли власти Каталонии, о проведении в регионе референдума о независимости.