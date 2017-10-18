В Великобритании заявили о наихудшей террористической обстановке в стране за 30 лет

MIGnews.com.ua

Уровень террористической угрозы в Великобритании достиг худшего уровня за последние 34 года. Такое заявление сделал глава Службы безопасности британской разведки Эндрю Паркер, пишет Metro .

"В этом году мы столкнулись с резкой перестройкой угрозы. Сейчас существует больше террористической деятельности, она приближается к нам все быстрее, и ее может быть сложнее обнаружить", - заявил Паркер.

При этом он подчеркнул, что террористическая угроза многоуровневая и она очень быстро развивается.

Также было отмечено, аналогичная ситуация сложилась в Европе, в частности, во Франции, Бельгии, Испании и Германии.

По словам Паркера, подконтрольное ему ведомство в настоящее время расследует около 500 связанных с терроризмом дел, в которых фигурируют около 3 тысяч человек.

Кроме того паркер заявил о невозможности предотвращения каждой террористической атаки.