В Великобритании заявили о наихудшей террористической обстановке в стране за 30 лет

Уровень террористической угрозы в Великобритании достиг худшего уровня за последние 34 года. Такое заявление сделал глава Службы безопасности британской разведки Эндрю Паркер, пишет Metro.
"В этом году мы столкнулись с резкой перестройкой угрозы. Сейчас существует больше террористической деятельности, она приближается к нам все быстрее, и ее может быть сложнее обнаружить", - заявил Паркер.
При этом он подчеркнул, что террористическая угроза многоуровневая и она очень быстро развивается.
Также было отмечено, аналогичная ситуация сложилась в Европе, в частности, во Франции, Бельгии, Испании и Германии.
По словам Паркера, подконтрольное ему ведомство в настоящее время расследует около 500 связанных с терроризмом дел, в которых фигурируют около 3 тысяч человек.
Кроме того паркер заявил о невозможности предотвращения каждой террористической атаки.
Как сообщал MIGnews.com.ua, сотрудники британской полиции задержали четырех членов запрещенной неонацистской группы National Action, среди которых были проходящие службу в армии Великобритании солдаты.