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В Испании суд аннулировал закон Каталонии о референдуме
17.10.2017 16:59

В Испании суд аннулировал закон Каталонии о референдуме

В Испании Конституционный суд аннулировал закон, который 6 сентября приняли власти Каталонии, о проведении в регионе референдума о независимости, пишет Корреспондент.

Стоит отметить, что сначала суд приостанавливал действие этого документа, а теперь единогласно признал документ неконституционным и недействительным.

В то же время официальный представитель Жорди Турул женералитата Каталонии заявил, что власти автономии на намерены "сдаваться" в конфликте с испанскими властями.

"Сдаваться не входит ни в один из сценариев этого правительства (Каталонии). Начиная с четверга, мы посмотрим, на каком поле хочет оказаться государство", - заявил Турул.

Вместе с тем он выразил мнение, что каталонские власти открыты к диалогу, однако Мадрид "закрывает эти двери".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, суд в Мадриде принял решение о заключении под стражу руководителей двух главных каталонских общественных организаций, выступающих за независимость автономного региона.

Теги материала: Испания, Конституционный суд, референдум
Новости СМИ2
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