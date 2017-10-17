В Испании суд аннулировал закон Каталонии о референдуме

MIGnews.com.ua

В Испании Конституционный суд аннулировал закон, который 6 сентября приняли власти Каталонии, о проведении в регионе референдума о независимости, пишет Корреспондент .

Стоит отметить, что сначала суд приостанавливал действие этого документа, а теперь единогласно признал документ неконституционным и недействительным.

В то же время официальный представитель Жорди Турул женералитата Каталонии заявил, что власти автономии на намерены "сдаваться" в конфликте с испанскими властями.

"Сдаваться не входит ни в один из сценариев этого правительства (Каталонии). Начиная с четверга, мы посмотрим, на каком поле хочет оказаться государство", - заявил Турул.

Вместе с тем он выразил мнение, что каталонские власти открыты к диалогу, однако Мадрид "закрывает эти двери".