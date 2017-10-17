Суд Мадрида потребовал от ясновидящей оплатить эксгумацию тела Сальвадора Дали

MIGnews.com.ua

Во вторник, 17 октября, суд Мадрида потребовал от ясновидящей Пилар Абель, считавшей себя дочерью Сальвадора Дали, возместить расходы на эксгумацию тела художника, сообщает The Locals .

Известно, что результаты ДНК-теста доказали, что испанка Мартинес, заявлявшая, что она дочь Сальвадора Дали, не состоит в родстве с художником.

Для проведения теста по постановлению суда была проведена эксгумация останков Дали. Для исследования были взяты 4 зуба, ногти и часть длинной кости тела художника.

Постановление суда от 13 октября, опубликовали в понедельник. Испанский суд прекратил рассматривать дело о возможном отцовстве и потребовал от истицы, 61-летней гадалки Пилар Абель, выплатить сумму, израсходованную на эксгумацию останков Сальвадора Дали. Точная цифра не называется.

Сообщается, что для того чтобы провести эксгумацию останков художника, покоящегося в Театре-музее Дали в Фигерасе, необходимо было приподнять полуторатонную плиту. Для проведения анализа ДНК судебные эксперты взяли образцы кожи, ногтей, а также две кости.