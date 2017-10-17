Forbes определил cписок самых высокооплачиваемых звезд Европы

Популярный американский журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд Европы 2017 года, передает Газета.ru.
Первое место занимает британская писательница, автор поттерианы Джоан Роулинг. По подсчетам издания, за 12 месяцев она заработала 95 млн долларов.
На второй строчке - португальский футболист Криштиану Роналду (93 млн долларов).
Далее следуют вновь британцы - группа Coldplay и певица Адель (88 млн и 69 млн долларов соответственно).
Швейцарский теннисист Роджер Федерер занимает пятую строчку с 64 млн долларов.
Затем снова идут представители Великобритании. Шестое место поделили музыкант Элтон Джон и шеф-повар Гордон Рамзи (по 60 млн долларов), на восьмой позиции - музыкант Пол Маккартни (54 млн долларов).
Замыкают десятку гольфист Рори Макилрой и диджей Келвин Харрис.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, популярная американская звезда Тейлор Свифт побила рекорд своей британской исполнительницы Адель на YouTube.