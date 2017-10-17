Forbes определил cписок самых высокооплачиваемых звезд Европы

MIGnews.com.ua

Популярный американский журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд Европы 2017 года, передает Газета.ru .

Первое место занимает британская писательница, автор поттерианы Джоан Роулинг. По подсчетам издания, за 12 месяцев она заработала 95 млн долларов.

На второй строчке - португальский футболист Криштиану Роналду (93 млн долларов).

Далее следуют вновь британцы - группа Coldplay и певица Адель (88 млн и 69 млн долларов соответственно).

Швейцарский теннисист Роджер Федерер занимает пятую строчку с 64 млн долларов.

Затем снова идут представители Великобритании. Шестое место поделили музыкант Элтон Джон и шеф-повар Гордон Рамзи (по 60 млн долларов), на восьмой позиции - музыкант Пол Маккартни (54 млн долларов).

Замыкают десятку гольфист Рори Макилрой и диджей Келвин Харрис.