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Голливудского режиссера исключили из Американской киноакадемии из-за сексуальных домогательств
16.10.2017 20:22

Голливудского режиссера исключили из Американской киноакадемии из-за сексуальных домогательств

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах, исключили из состава Американской киноакадемии, сообщает CNN со ссылкой на решение киноакадемии.

Сообщение, что решение об исключении Вайнштейна принял совет директоров академии.

Таким шагом, как отмечается в заявлении, киноакадемия хотела показать, что эпоха "умышленного невежества и позорного соучастия в сексуальных преступлениях, а также домогательствах в нашей индустрии окончена".

Weinstein Company, сооснователем которой является голливудский продюсер, может быть продана после скандала о домогательствах.

Режиссер Джей Джей Абрамс, известный по фильмам "Стартрек: Возмездие" и "Звездные войны: Пробуждение силы", назвал продюсера Харви Вайнштейна "монстром", пишет The Hollywood Reporter.

Американский режиссер Вуди Аллен объяснил свои слова, сказанные по поводу скандала Харви Вайнштейна в субботу в интервью BBC. Он опубликовал заявление в Variety, объяснив, что они были "неправильно истолкованы".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, скандально известный режиссер Роман Полански отказался исполнять обязанности председателя жюри одной из главных французских кинопремий - "Сезар".

Теги материала: режиссер, Голливуд, кино, исключение
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