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Голландский прокурор рассказал подробности расследования катастрофа МН17
16.10.2017 18:59

Голландский прокурор рассказал подробности расследования катастрофа МН17

В понедельник, 16 октября, прокурор Фред Вестербеке, который возглавляет международную следственную группу, сообщил, что следствие по делу о катастрофе малазийского Boeing на Донбассе летом 2014 года пока не готово назвать сроки окончания расследования,
передает Новая газета.

"Расследование продолжается, и пока я еще не могу сказать, когда будет поставлена точка. Но ни у кого не должно быть сомнений, что это произойдет. 28 сентября 2016 года мы объявили о первых итогах, где ответили на вопросы, что произошло с МН17, и откуда, из какого места, по самолету была выпущена ракета "Бук". Тогда мы очертили и круг лиц, причастных в той или иной мере к трагедии. С того момента и до сих пор мы занимаемся поиском этих людей", - отметил Вестербеке.

Согласно его словам, в течение последнего года усилия следователе были направлены на идентификацию причастных к трагедии.

"Мы знаем, что "Бук" пришел к месту рокового запуска в Снежном с границы России и Украины. Мы знаем, что после выстрела по самолету установка отправилась обратно в Ростовскую область. Теперь мы копаем дальше и дальше, чтобы ответить на вопросы, кто транспортировал установку, кто ее сопровождал, кто нажимал на кнопку, кто давал приказ. Пока я не могу сказать, что у нас уже есть окончательный список подозреваемых. Мы продолжаем собирать информацию отовсюду, рассчитываем на любую кооперацию - со стороны России, Украины, других стран и людей, которые знают, что случилось", - добавил Вестербеке.

По его словам, для задержания подозреваемых следствие будет направлять запросы в Интерпол.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, главы министерств иностранных дел пяти стран подписали меморандум относительно уголовного преследования лиц, виновных в катастрофе пассажирского самолета рейса MH17 в небе над Донбассом.

Теги материала: Нидерланды, прокурор, расследование, катастрофа
Новости СМИ2
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