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Известного британского музыканта Эда Ширана сбил автомобиль
16.10.2017 18:08

Известного британского музыканта Эда Ширана сбил автомобиль

Популярный британский музыкант Эд Ширан был госпитализирован в Лондоне после ДТП в ходе которого автомобиль сбил его велосипед, сообщает Thе Sun.

"У меня была небольшая велосипедная авария, сейчас я жду рекомендаций врачей, которые могут повлиять на некоторые из моих предстоящих шоу. Пожалуйста, следите за новостями", - написал Ширан в Instagram.

Известно, что 26-летний музыкант должен начать тур в Азии 22 октября.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Москве российского актера Егора Клинаева сбила иномарка, когда тот вышел из своего автомобиля, чтобы помочь людям, которые попали в дорожно-транспортное происшествие.

По информации, предоставленной российскими медиа, актер ехал по МКАД и заметил аварию с участием трех машин. Когда он остановился и подошел к участникам аварии, чтобы спросить, нужна ли им помощь, в Егора вместе с жертвами аварии въехал автомобиль Honda Accord.

Теги материала: музыкант, ДТП, Ширан, Британия
Новости СМИ2
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