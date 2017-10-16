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Во Франции ужесточат меры в отношении незарегистрированных мигрантов
16.10.2017 16:11

Во Франции ужесточат меры в отношении незарегистрированных мигрантов

Франция ужесточит меры в отношении иностранцев, которые не зарегистрированы в стране. Такое заявление сделал французский президент Эммануэль Макрон, пишет Укринформ.

"Мы будем принимать самые жесткие меры, мы будем делать то, что мы должны делать", - заявил глава французского государства.

При этом он подчеркнул, что в случае совершения этими людьми преступлений, их будут депортировать из страны.

Стоит отметить, что по нынешним правилам мигрантов, которые незаконно находятся во Франции, могут арестовать и выпустить из-под стражи, тем более их не депортируют.

Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Франции Эммануэль Макрон намерен представить предложения по развитию Европейского союза. Париж уже разработал "конкретные" инициативы в десяти тематических областях.

Теги материала: Франция, мигранты, регистрация
Новости СМИ2
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