Во Франции ужесточат меры в отношении незарегистрированных мигрантов

Франция ужесточит меры в отношении иностранцев, которые не зарегистрированы в стране. Такое заявление сделал французский президент Эммануэль Макрон, пишет Укринформ.
"Мы будем принимать самые жесткие меры, мы будем делать то, что мы должны делать", - заявил глава французского государства.
При этом он подчеркнул, что в случае совершения этими людьми преступлений, их будут депортировать из страны.
Стоит отметить, что по нынешним правилам мигрантов, которые незаконно находятся во Франции, могут арестовать и выпустить из-под стражи, тем более их не депортируют.
Как сообщал MIGnews.com.ua, президент Франции Эммануэль Макрон намерен представить предложения по развитию Европейского союза. Париж уже разработал "конкретные" инициативы в десяти тематических областях.