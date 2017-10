В Уругвае впервые в истории страны сенатором стала женщина-трансгендер

В Уругвае впервые в истории сенатором стала женщина-трансгендер. Соответствующее сообщение было обнародовано в Twitter-аккаунте издания AJ+.

По полученным данным, сенатором была избрана 34-летняя юрист Мишель Суарез. Это впервые в истории Уругвая когда сенатором стала женщина-трансгендер.

"На определенном этапе жизни я испытала преследования и гонения. Но сегодня мне аплодируют", - заявила новоизбранный сенатор.

Стоит отметить, что Мишель Суарез является членом уругвайской партии коммунистов. Кроме того, она стала первой трансгедером, получившей степень в юриспруденции, и помогла составить проект закона об узаконивания гей-браков.

A 34-year-old has become Uruguay's first transgender senator in the country's history. 👏 pic.twitter.com/6OJywvkN06