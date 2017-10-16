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В Уругвае впервые в истории страны сенатором стала женщина-трансгендер
16.10.2017 11:48

В Уругвае впервые в истории страны сенатором стала женщина-трансгендер

В Уругвае впервые в истории сенатором стала женщина-трансгендер. Соответствующее сообщение было обнародовано в Twitter-аккаунте издания AJ+.

По полученным данным, сенатором была избрана 34-летняя юрист Мишель Суарез. Это впервые в истории Уругвая когда сенатором стала женщина-трансгендер.

"На определенном этапе жизни я испытала преследования и гонения. Но сегодня мне аплодируют", - заявила новоизбранный сенатор.

Стоит отметить, что Мишель Суарез является членом уругвайской партии коммунистов. Кроме того, она стала первой трансгедером, получившей степень в юриспруденции, и помогла составить проект закона об узаконивания гей-браков.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ, согласно которому трансгендерам будет запрещено служить в армии.

Теги материала: Уругвай, сенатор, трансгендер
Новости СМИ2
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