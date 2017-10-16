Каталония ответила на ультиматум Испании

MIGnews.com.ua

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон предложил премьер-министру Испании Мариано Рахою в течение ближайших двух месяцев провести встречу и обсудить ситуацию в регионе, пишет газета El Mundo.

"Наше приглашение к диалогу остается честным и искренним. В связи с этим в ближайшие два месяца нашей первоочередной задачей является начать диалог", - отметил Пучдемон.

Стоит отметить, что в письме объявления ситуации с независимостью Каталонии нет.

Напомним, правительство Испании под руководством Мариано Рахоя направило в Барселону запрос о независимости региона . В соответствии с документом, власти Каталонии должны были дать официальный ответ о независимости к 10:00 16 октября.