Во Вьетнаме 68 человек пострадали от наводнения из-за урагана "Ханун"

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 15 октября, во Вьетнаме число жертв наводнения возросло до 68 человек, также 34 человека считаются пропавшими без вести, сообщает Associated Press со ссылкой на вьетнамское агентство по предупреждению стихийных бедствий.

Известно, что в ходе наводнения 32 человека получили ранения. Сообщается, что в стране повреждена инфраструктура, стихия нанесла ущерб поголовью скота - более 230 тысяч животных погибли.

Напомним, причиной стихийного бедствия стал ураган Ханун, который обрушился на страну и вызвал проливные дожди. При этом больше всего пострадала северная провинция Хоа Бинь, где погибли 20 человек.