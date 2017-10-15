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Во Вьетнаме 68 человек пострадали от наводнения из-за урагана "Ханун"
15.10.2017 13:34

Во Вьетнаме 68 человек пострадали от наводнения из-за урагана "Ханун"

В воскресенье, 15 октября, во Вьетнаме число жертв наводнения возросло до 68 человек, также 34 человека считаются пропавшими без вести, сообщает Associated Press со ссылкой на вьетнамское агентство по предупреждению стихийных бедствий.

Известно, что в ходе наводнения 32 человека получили ранения. Сообщается, что в стране повреждена инфраструктура, стихия нанесла ущерб поголовью скота - более 230 тысяч животных погибли.

Напомним, причиной стихийного бедствия стал ураган Ханун, который обрушился на страну и вызвал проливные дожди. При этом больше всего пострадала северная провинция Хоа Бинь, где погибли 20 человек.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на Великобританию начал надвигаться ураган "Офелия", сформировавшийся в Атлантическом океане.

Теги материала: Вьетнам, ураган, наводнение, жертвы
Новости СМИ2
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